Hatay Şehir Hastanesi’nde cenazeler yağmur altında yerde yatıyor. Acil servis çalışmıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da Şehir Hastanesi’nin acil servis çalışmıyor.

Cenazelerin hastanenin bahçesinde yağmur altında kaldığı görüldü.

Hatay’da Şehir Hastanesi’nden görüntü paylaşan bir vatandaş “Acil servis çalışır durumda değil. Cenazeler dışarıda yağmur altında. Bir an önce buralara acil yardım talep edelim. Tıbbi destek istiyoruz. Hastane çok kötü durumda. Acil çalışmıyor. Şehir Hastanesi çalışır durumda değil” diyerek hastanenin son durumunu aktardı.

HASTANELER VE POLİS EVLERİ YIKILDI

Ekiplerin kurtarma çalışmaları sürerken, acı bir bilgiye daha ulaşıldı.

İskenderun ve Antakya'daki devler hastaneleri ve polisevleri yıkıldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, durumu şu ifadelerle aktardı;

Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var.

HAVALİMANI PİSTİ YARILDI

Bir diğer yandan Hatay Havalimanı'ndaki tahribatın görüntüleri ortaya çıktı.

Havalimanı pisti, depremin etkisiyle adeta ortadan ikiye yarıldı.

İşte, uçakların inişte zorlandığı pistin son hali...