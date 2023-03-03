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Hatay Valiliği 'soba zehirlenmesi' iddialarını yalanladı

Hatay Valiliği, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Hatay’da çadır olmaması sebebiyle seralarda kalan bazı vatandaşların sobadan çıkan zehirli gazlar nedeniyle vefat ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 23:44
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Hatay Valiliği 'soba zehirlenmesi' iddialarını yalanladı

Hatay Valiliği 'soba zehirlenmesi' iddialarını yalanladı
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(AA) - Hatay Valiliği, çadır olmadığı için serada kalan depremzedelerin sobadan zehirlendiğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin yapılan incelemelerde; emniyet, jandarma ve Sağlık Bakanlığı sistemlerinde bu yönde bir kayıt bulunmadığı belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarının da titizlikle yürütüldüğünün anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Hatay’da bulunan Rönesans Rezidanstaki arama kurtarma çalışmaları sırasında da titiz ve dikkatli bir çalışma yürütülmüştür. AFAD Arama Kurtarma Dairesi Başkanı’nın gözetiminde hassas aramaların yanı sıra destek amaçlı kullanılan iş makinaları ile yürütülen çalışmaların her aşamasında uluslararası standartlar uygulanmış, bu çalışmalar esnasında bina sakinleri veya yakınları da sürekli bilgilendirilmiştir. Birtakım kaynağı belli olmayan bu tür mesnetsiz iddiaları vatandaşlarımızın ciddiye almaması önemle rica olunur.”

 

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