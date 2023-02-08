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  • Hatay’a giden CHP’li Bozkurter gördükleri karşısında dondu. Ölü sayısı 100 bini geçebilir

Hatay’a giden CHP’li Bozkurter gördükleri karşısında dondu. Ölü sayısı 100 bini geçebilir

Beşiktaş Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Hasan Bozkurter, depremin vurduğu Hatay’daki gördüğü dehşeti anlattı. CHP’li Bozkurter; "Sadece burada binlerce bina çökmüş durumda, her binadan 10’dan fazla kişi çıkarılıyor. Ölü sayısı tahminimizce 100 bini aşabilir” dedi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 21:10
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Hatay’a giden CHP’li Bozkurter gördükleri karşısında dondu. Ölü sayısı 100 bini geçebilir

Hatay’a giden CHP’li Bozkurter gördükleri karşısında dondu. Ölü sayısı 100 bini geçebilir
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YENİÇAĞ - ÖZEL

Kahramanmaraş’ta merkezli iki büyük deprem 10 ilde büyük kayıplara yol açtı.

Depremde hala yardımın gitmediği pek çok bölge bulunuyor.

Depremin vurduğu ve kayıpların en çok olduğu illerden Hatay’daki gördüğü dehşeti Yeniçağ’a anlatan Beşiktaş Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Hasan Bozkurter ölü sayısının beklenenden çok daha fazla olabileceğini iddia etti.

ÖLÜ SAYISI 100 BİNİ AŞABİLİR

CHP’li Bozkurter sadece Hatay’da binlerce binanın yıkıldığını, her binadan 10’dan fazla ölünün çıkarıldığını belirterek; “bu tabloda maalesef ölü sayısı 100 bini aşabilir” dedi…

CHP’li Hasan Bozkurter şu ifadeleri kullandı:

"KOORDİNASYON YOK. TELEFONLAR ÇEKMİYOR"

“Öncelikle bölgede müthiş bir koordinasyon problemi var. Gelen yardımlar yol kenarlarına bırakılıyor.

İş Makineleri koordinasyonsuzluktan ne yapacağını bilemeden geri dönüyor. Telefonlar doğru dürüst çekmiyor.  

Burada gördüğümüz manzara dehşet verici.

Binlerce bina yıkılmış durumda. İnsanlar enkaz altında hala yardım bekliyor.

Burada yıkılan binalardan onlarca insan ölü çıkarılıyor. En son bir binadan 13 ölü çıkarıldı.

Binlerce yıkılan binadan her binadan 10’dan fazla ölünün çıkarıldığını düşünürsek maalesef ölü sayısı tahminimizce 100 bini aşabilir”

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Veli
8.02.2023 21:16
Akp sansürle saklıyor bunları halk öğrenmesin.  
 
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