Hatay'da 2 bini aşkın depremzede esnafa geçici iş yerleri teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 2 bin 509 esnafa devlet desteğiyle yapılan geçici iş yerleri teslim edildi.

Hatay'da 2 bini aşkın depremzede esnafa geçici iş yerleri teslim edildi

6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Hatay'da 48 bin 422 iş yeri yıkıldı. Esnafın iş yerlerine kavuşması için devlet desteğiyle başlatılan çalışmalar, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından hızlandırıldı.

Kentte belirlenen alanlarda iş makineleri yardımıyla elektrik ve su hattının döşendiği bölgelere, prefabrik geçici iş yerleri yapıldı.

Yapımı tamamlanan iş yerleri, kura çekiminin ardından 2 bin 509 depremzede esnafa teslim edildi.

6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Hatay'da 48 bin 422 iş yeri yıkıldı. Esnafın iş yerlerine kavuşması için devlet desteğiyle başlatılan çalışmalar, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından hızlandırıldı.

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Kentte belirlenen alanlarda iş makineleri yardımıyla elektrik ve su hattının döşendiği bölgelere, prefabrik geçici iş yerleri yapıldı.

Yapımı tamamlanan iş yerleri, kura çekiminin ardından 2 bin 509 depremzede esnafa teslim edildi.

Kaymak, iş yerlerinin çeşitli valilikler öncülüğünde Emlak Konut'un destekleriyle yapıldığını belirterek inşası sürenlerin de ilerleyen dönemlerde tamamlanacağını dile getirdi.

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İş yerlerinin kalan kısımlarının bayramdan sonra teslim edileceğini söyleyen Kaymak, şöyle konuştu:

"Şu an şehrimizde dükkanların bir kısmı faaliyete geçti. Bir kısmının anahtarını verdik. Şöyle bir sorun yaşıyoruz; anahtarı alan esnafımız hemen dükkanı açamıyor çünkü hazırlık yapması lazım. İşte malzeme yok, tezgah, malzeme, sermaye bulacak.

Bu nedenle belli bir süre veriyoruz. Genelde işlemi şöyle yapıyoruz; öncelikle bir alanın yapım çalışmasına başlayınca bu alanı vatandaşlara duyuruyoruz. 'Şu bölgede şu lokasyonda 300 dükkan yapılacak' diye duyuruyoruz, depremde iş yerini kaybeden ve esnaf kaydı olanlar, bize müracaat edebiliyor. Yani dışarıdan bir kişi gelip buradan dükkan istediğinde ona vermiyoruz. Sayı fazla olduğu için de biz bunları kurayla çekiyoruz."

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"BÖLGEDE YARALAR HIZLA SARILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Afetzedeleri konteyner kentlere taşımaya devam ettiklerini söyleyen Kaymak, şunları kaydetti:

"Önceleri çadırlar vardı. Millet çok çadır istiyordu. Çadırları kaldırıp konteynerlere insanları taşımaya başladık ve hızlı şekilde konteynerler kuruluyor. Hükümetimiz çok sayıda konteyner bağlantısı yaptı. Hak sahibi insanları konteynerlere alacağız. Arkasından kamu görevlilerinin sorunları çözülmeye çalışılıyor. Kalıcı konutlar başladı. Onlar yapılıyor. Bölgede yaralar hızla sarılmaya çalışılıyor. Devlet güzel çalışmalar yaptı. Bunları milletle beraber yaptık. Özellikle ben 3 Mart'ta geldiğimde vatandaşlar çadır talep ediyorlardı. Binlerce, yüz binlerce yemek pişirilirdi, şimdi artık azalıyor. Artık insanlar kendi hayatlarını kurmaya çalışıyor, canlanmaya çalışıyor. Biz de hareketliliği görüyoruz. Şehirde hareketliliği görünce biz de çok mutlu oluyoruz. Hep birlikte yaraları saracağız. Biz bundan dolayı bütün kurumlara, hayırseverlere çok teşekkür ediyoruz."

Hatay'ın bir medeniyet şehri olduğunu belirten Kaymak, devlet ve millet el ele vererek kenti ayağa kaldırmak için var güçle çalıştığını sözlerine ekledi.

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(Kaynak: AA)

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