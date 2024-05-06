Hatay’da 200 yıllık binadaki yangının sebebi araştırılıyor

Kaynak: İHA
Hatay’da 200 yıllık binadaki yangının sebebi araştırılıyor
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan yaklaşık 200 yıllık tarihi bir binada çıkan yangın, binanın küle dönmesine sebep oldu.

Yangının nedeni polis ekipleri tarafından araştırılıyor.

Dün akşam saatlerinde İskenderun ilçesi Yenişehir Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan ve bir dönem konsolosluk binası olarak da kullanılan tarihi yapıda yangın çıktı. 2 katlı ahşap bina, yangın sonucunda tamamen kül oldu.

Polis ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırmak için çalışmalarına devam ediyor.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının çıkış sebebini titizlikle araştırdıklarını belirtti.

Demiryürek, "Kentimizdeki tarihi eserlerden Catoni’nin Konağı adlı tescilli yapı dün akşam meydana gelen bir yangın neticesinde tahrip olmuştur. Yangının çıkış sebebi titizlikle araştırılmaktadır. Binanın veya bulunduğu arazinin tescil amacı dışında kullanımı hiçbir şartta mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

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