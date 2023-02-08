8 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatay’da 51 saat sonra 5 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı. Gün doğarken mucize

Hatay’da 51 saat sonra 5 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı. Gün doğarken mucize

Hatay'da çöken bir binadan 51 saat sonra 5 yaşındaki bir kız çocuğu sağ olarak kurtarıldı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 08:51
Takip Et

Hatay'da 5 yaşındaki kız çocuğu enkazdan kurtarıldı.

Hatay’da 51 saat sonra 5 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı. Gün doğarken mucize
+
Aa
-

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden en çok etkilenen yerlerden Hatay'da arama kurtarma çalışmaları gece de aralıksız devam etti.

İHA’nın haberine göre, çalışma yürüten ekipler zamanla yarışırken sanayi mevkiinde bir enkazdan ses alındı.

Ses alınan bölgede 3 saat çalışma yapan ekipler sabahın ilk ışıklarına doğru 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ulaştı.

Ulaşılan çocuk ekipler tarafında kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Bölgede ekiplerin çalışmasının sürdüğü aktarıldı.

ÖLENLERİN SAYISI 5 BİN 894 OLDU

Öte yandan 10 ili kapsayan felakette can kaybı 5 bin 894 oldu, yaralı sayısı 34 bin 810 oldu. 10 ilde de 3 ay sürecek olağanüstü hal ilan edildi. 

MARAŞ'TA DA 20 YAŞINDAKİ KIZ KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta yıkılan 7 katlı bir binanın enkazında kalan 20 yaşındaki Melisa, depremden 51 saat sonra sağ olarak çıkartıldı. Eşi ve 2 çocuğunu depremde kaybeden baba ise, kızı Melisa kurtulunca gözyaşlarını tutamadı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
1
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
2
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
3
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
4
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
5
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
6
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
7
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
﻿Adıyaman’daki 6 yaşındaki çocuk 47 saat sonra kurtarıldı
﻿Adıyaman’daki 6 yaşındaki çocuk 47 saat sonra kurtarıldı
﻿Adıyaman’daki 6 yaşındaki çocuk 47 saat sonra kurtarıldı
﻿Tekirdağ’da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
﻿Tekirdağ’da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
﻿Tekirdağ’da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
﻿BUDO seferleri iptal edildi
﻿BUDO seferleri iptal edildi
﻿BUDO seferleri iptal edildi
﻿51 yaralı depremzede askeri uçakla Atatürk Havalimanı'na getirildi
﻿51 yaralı depremzede askeri uçakla Atatürk Havalimanı'na getirildi
﻿51 yaralı depremzede askeri uçakla Atatürk Havalimanı'na getirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.