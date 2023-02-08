Hatay’da 51 saat sonra 5 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı. Gün doğarken mucize

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden en çok etkilenen yerlerden Hatay'da arama kurtarma çalışmaları gece de aralıksız devam etti.

İHA’nın haberine göre, çalışma yürüten ekipler zamanla yarışırken sanayi mevkiinde bir enkazdan ses alındı.

Ses alınan bölgede 3 saat çalışma yapan ekipler sabahın ilk ışıklarına doğru 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ulaştı.

Ulaşılan çocuk ekipler tarafında kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Bölgede ekiplerin çalışmasının sürdüğü aktarıldı.

ÖLENLERİN SAYISI 5 BİN 894 OLDU

Öte yandan 10 ili kapsayan felakette can kaybı 5 bin 894 oldu, yaralı sayısı 34 bin 810 oldu. 10 ilde de 3 ay sürecek olağanüstü hal ilan edildi.

MARAŞ'TA DA 20 YAŞINDAKİ KIZ KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta yıkılan 7 katlı bir binanın enkazında kalan 20 yaşındaki Melisa, depremden 51 saat sonra sağ olarak çıkartıldı. Eşi ve 2 çocuğunu depremde kaybeden baba ise, kızı Melisa kurtulunca gözyaşlarını tutamadı.