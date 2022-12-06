Hatay’da Akdeniz foku görüldü

Çevlik bölgesinde kıyıya yakın noktada yüzen Akdeniz foku, sahilde gezen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.
Görüntülerde, fokun deniz yüzeyinde yüzmesi ve suya dalıp çıkması yer alıyor.
Çevlik bölgesinde kıyıya yakın noktada yüzen Akdeniz foku, sahilde gezen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.
Görüntülerde, fokun deniz yüzeyinde yüzmesi ve suya dalıp çıkması yer alıyor.
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