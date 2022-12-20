Hatay'da balık ölümleri ne inceleme

Asi Nehri'nin kentten geçtiği bölgede su yüzeyinde çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümleriyle ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, Asi Nehri'nden balık ve su numuneleri aldı.
İlk bulgulara göre, balıkların sudaki oksijen azalması nedeniyle öldüğü belirlendi. (AA)
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