Hatay'da bir parti adayını çekme kararı aldı. Lütfü Savaş'ı destekleyecekler

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatay adaylarından birinin yerel seçim yarışından çekileceğine yönelik bir duyuruda bulunurken, çekilecek adayın Lütfü Savaş'a destek vereceği açıklandı.

Söz konusu adayın yarın (20 Mart Çarşamba) basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi. Belediye tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bir siyasi partinin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı adaylıktan çekilerek, HBB Başkanımız Sayın Lütfü Savaş'a destek açıklamasında bulunacaktır.

Sayın HBB Başkanı Lütfü Savaş, konu ile ilgili olarak 20 Mart Çarşamba günü (yarın) Saat 09:30'da Basın Toplantısı düzenleyecektir.

Basın toplantısı, HBB Meclisi toplantı salonunda (Expo) siyasi parti yöneticilerinin de katılımıyla yapılacaktır.”