Hatay'da demir çelik fabrikasında korkutan yangın

Kaynak: İHA
Hatay'da demir çelik fabrikasında korkutan yangın
Hatay’ın Payas ilçesinde yer alan demir çelik fabrikasında meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Payas ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında yangın meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı fabrikanın soğutma bölümünde başladığı bildirildi.

Yangın sırasında dumanlar fabrikanın içini kaplarken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 1 saat süren yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonrasında fabrikanın soğutma sistemlerinde hasar meydana geldiği rapor edildi.

Yangının çıkış nedeni hakkında ise henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.

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