Hatay'da kıran kırana yarış. CHP itirazlarına devam ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ile Murat Bakan başkanlığındaki CHP Hatay Heyeti, Hatay'daki seçim sonuçları ve yaptıkları itirazlarla ilgili açıklama yaptı.

Hatay'da CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş'ın resmi olmayan sonuçlara göre 2 bin 866 oy farkla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybetmesinin ardından CHP Hatay İl Örgütü ve avukatlar, seçim sonuçlarına itiraz edileceğini açıklamıştı.

"SONUÇLARI ETKİLER"

Oy sayım işlemleri ve itirazlarına ilişkin bilgi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, “İstanbul Gaziosmanpaşa’da oylar yeniden sayılıyor. Gaziosmanpaşa’da seçim kurulu, ‘Aradaki fark ve gerekçesi yazılmamış geçersiz oyların arasındaki fark 10 kat neredeyse. Ben oyların yeniden sayılmasına karar veriyorum’ diyor. Bu durum seçim sonuçlarını etkiler’ diyor. Bizim Hatay’da toplam geçersiz oy sayımız toplam 38 bin 900 ve aramızdaki fark 2 bin 735 yani aradaki fark 13 kattan daha fazla. Gaziosmanpaşa’da bu oyları sayıyorsunuz, Hatay’da oyları saymıyorsunuz. Süreci devam ettiriyoruz. İl seçim kuruluna tekrar itirazlarımız var. YSK’ya itirazlarımız olacak

Ne yazık ki il seçim kurulu, bir tek Samandağ’da talebimizi kabul etmişti. Salı akşamı sözlü olarak öğreniyoruz ki seçim kurulu talebimizi kabul ederek oyların yeniden sayılmasına karar vermiş. Dün bu karar yazıya dökülmüştü. Bugüne kadar bu süreç bekletildi. Bu sabah il seçim kurulundan bir karar öğreniyoruz. Verilen karar da bizim talebimizin reddedilmesine yönelik. Buradan bu çelişkili duruma son vermesi için Yüksek Seçim Kurulu’na bir çağrımız var. Sizler hakimlersiniz. Bizler de eskiden düşündüğünüz gibi güçsüz, yalnız, tek başımıza değiliz. Bizim arkamızda ve yanımızda kullandıkları oyların hesabını soran vatandaşlarımız var" dedi.

“3 BİN 890 OLAN FARK, 2 BİN 735’E DÜŞTÜ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen itirazlar sonucu farkın azaldığını belirterek, “Hukuki süreç yürütülüyor. İtirazlarımızı yapıyoruz. Maddi hataların düzeltilmesiyle birlikte sürecin en başında yani seçim gecesinde 3 bin 890 olan fark, 2 bin 735’e kadar gerilemiş durumda. Bu sadece maddi hataların düzeltilmesiyle oldu" ifadelerini kullandı.

"VAN İÇİN GÖSTERİLEN HASSASİYETE ÇAĞRIMIZ VAR"

Van’da DEM Parti adayının mazbatasının ikinci sırada yer alan AKP’nin adayına verilmeye çalışıldığını ancak vatandaşların demokrasiye sahip çıktığını söyleyen Gökçen, “YSK halkımızın sesini duydu. Dayanışmanın ve hukuka uyulmasının talebini duydu. YSK kazanan adaya mazbatanın verilmesine kadar verdi. Şimdi Van için gösterilen hassasiyeti, demokrasiye sahip çıkmayı, dayanışmayı ve tüm Türkiye’de herhangi bir konuda adalet isteyen, hukuka, anayasaya saygı duyulmasını isteyen tüm yurttaşlarımıza bir çağrımız var” dedi.

“BU ANLAYIŞI HATAY HALKI REDDETTİ”

Mustafa Kemal Atatürk’ün "Hatay benim şahsi meselemdir" sözlerini hatırlatan Gökçen, sözlerine şöyle devam etti:

“Hatay on binlerce yurttaşımızı geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz bir yerdir. Hatay, vatandaşımızın devletin yardımını görmediği, iktidarın desteğini görmediği ve görmemekle birlikte bunun acısını en korkunç şekilde çektiği bir yerdir. Hatay halkının iradesinin sandığa yansıması, bir parti meselesi, şahıs ve siyaset meselesi değildir. O yüzden vali eliyle ya da seçim kurullarına gelen telefonlar, verilen aralar sonucunda tekrarlanan oylamalar, birbiriyle çelişkili kararlar. Gaziosmanpaşa’da, Kütahya’da, Ordu’da, Kırklareli’de, Isparta’da olduğu gibi CHP itiraz ediyorsa reddederim, AKP itiraz ediyorsa kabul ederim diye bir hakim anlayışı olamaz. Bu anlayışı kabul etmiyoruz. Bu anlayışı Hatay halkı günlerdir seçim kurulunu önünde bekleyerek çoktan reddetmiş durumda.

“HERKESİ DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUM”

Seçimden sonra ‘Vatandaşımızın bu kararına saygı duyuyoruz’ diyenler, ‘Sandık sonuçlarına saygı duyuyoruz’ diyenler, ilk sınavınız Hatay. Burada hukuka ve demokrasiye uyacaksınız. Parti ayırt etmeden karar vereceksiniz ya da seçmen sizi cezalandırmaya devam edecek. Suriye sınırından gelen silah sesleriyle yapılan kutlamalar, mezhep temelli ayrıştırıcı açıklamalar, seçilmiş bir belediye başkanının bir grup CHP seçmenine hakaret etmesi bizim kabul edeceğimiz bir şey değildir. Hatay’da işleri aceleye getirmeye kalkışmayın. Hukuka uymadan süreç işletmeye kalkışmayın. Gaziosmanpaşa’da ne karar veriyorsanız, Hatay’da aynı kararı verin. Hatay’da itiraz ettiğimiz oylar var. 38 bin oydan fazla geçersiz oy var. 2 bin 700 civarında fark var. Bu kadar küçük farkla işleri aceleye getirmeye kalkmayın. Hakimlere baskı uygulamayı sonlandırır. Hakimlere de hatırlatıyoruz, kanunsuz emir suçtur. Süreci devam ettiriyoruz. İl seçim kuruluna tekrar itirazlarımız var. YSK’ya itirazlarımız olacak. Burada demokrasiye sahip çıkmaya herkesi davet ediyorum.”

MURAT BAKAN: İL VALİSİ AKP'NİN İL BAŞKANI GİBİ

Hatay’a 10 milletvekili ile birlikte geldiklerini ve hukuki süreci takip ettiklerini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da, “Hatay halkının bir oyunun zayi olmaması için mücadele ediyoruz. Lütfü Savaş tüm süreçlerde bizimle beraber. Mücadeleyi onunla beraber yürütüyoruz” dedi.

“Devletin organları seçime müdahale etmez. Devleti yönetenler meşruiyetini milletten alır. Millet de iradesini sandıkta tecelli ettirir. Ancak burada il valisi sanki bu ülkenin devletin valisi değil de AKP’nin il başkanı gibi hareket etti” ifadelerini kullanan Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Reyhanlı’da seçim gecesi, seçim sonuçlarıyla beraber Suriye sınırında silah sesleri, Suriye Milli Ordusu taraftarları kutlama yapıyor. 500 bine yakın Suriyelinin Hatay’da olduğunu biliyoruz. Bunlar bizi rahatsızlık eden olaylar, olmaması gereken olaylar. Burası kritik bir bölge. Arkasından Hassa Belediye Başkanı seçilen zat, ‘Affedersiniz Samandağ Aleviler’ diyor. Alevi olmak, Alevilerin onurudur, şerefidir. Aleviler, bu ülkenim onurlu, inanç ve ülkeye bağlılık bakımından en şerefli yurttaşlarıdır. Dolayısıyla burada çok kültürlü, birçok dinin, kültürün barış içerisinde yaşadığı bir yerde bu tür açıklamaları kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya, kışkırtmaya yönelik olarak görüyoruz. Doğru bulmuyoruz. Antakya 1’nolu Seçim Kurulu’nda yapılan oylamada dört defa oylama yapılıyor, üç oylamada lehimize oyların sayılmasına karar veriliyor. Ara veriliyor, sonra karar değişiyor. Oylama bir defa yapılır. Buraya bakanla, siyasi müdahale ile bizim oylarımızla, hukuki mücadelemizle bir şeylerin değişmesine izin vermeyiz. Hatay halkının bir oyunun zayi olmaması için her şeyimizle mücadele edeceğiz. Genel Başkanımızın talimatıdır. Her gün sabah akşam arayıp bilgi alıyor.”