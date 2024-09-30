Hatay'da kontrolden çıkan otomobil prefabrik iş yerine daldı

Kaynak: AA
Hatay'da kontrolden çıkan otomobil prefabrik iş yerine daldı

Hatay'ın Defne ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, prefabrik bir iş yerinin içinden geçip başka bir iş yerine çarparak durdu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 31 ALY 53 plakalı otomobil, Antakya-Yayladağı yolunun Subaşı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki prefabrik çarşıda bulunan bir iş yerinin içinden geçti.

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Otomobil, başka bir prefabrik iş yerine çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Kaza anı, bölgedeki başka bir prefabrik iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin prefabrik iş yerinin içinden geçerek başka bir iş yerine çarparak durduğu görülüyor.

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