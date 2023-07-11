Hatay'da korkutan şüphe. 5 el bombası ve 489 fişekle yakalandılar

İHA’nın haberine göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlediği şüpheli bir aracı Belen ilçesi uygulama noktasında durdurdu.

Araçta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren 2 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramada 5 adet savunma tipi el bombası ve 489 adet uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Hatay'da sınırdan geçen geçene. Öte yandan Türkiye'deki varlıkları tartışılmaya devam eden Suriyeli sığınmacılarla ilgili Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş “Önümüzdeki dönem Suriyeli belediye başkanı da görülür. Çünkü 30 bini Suriyeli oy kullanacak” demişti.