Hatay’da minibüste 12 kaçak yolcu yakalandı

Hatay polisi. Durdurdukları bir minibüste yaptıkları aramada 12 insan kaçakçısını ile kaçakçıları organize eden 3 kişiyi gözaltına aldı. Kişilerin üzerinde yapılan arama 27 bin lira para bulundu.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan göçmenlerin bir minibüs ile taşındığı bilgisine ulaştı. 28 Eylül'de takibe aldıkları minibüsü, Belen-İskenderun otoyol bağlantısında durduran ekipler, araçta herhangi bir kimlik kartı bulunmayan 12 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenleri yurda soktuğu iddia edilen 3 kişiyi gözaltına alan ekipler, insan kaçakçılığından elde edildiği düşünülen 27 bin liraya da el koydu. Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerin ardın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

