Hatay’da mutfak tüpü patladı

Hatay’ın Belen ilçesinde bir evin mutfak tüpünün patlaması sonucu dairede yangın çıktı.

KAYNAK: İHA
Hatay’da mutfak tüpü patladı

Belen ilçesine bağlı Halilbey Mahallesi’nde bir evin mutfak bölümünde, tüpün patlamasından kaynaklanan yangın meydana geldi. Mutfak tüpünün aniden patlaması, mahalle sakinlerini korkuttu.

Ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, patlamanın neden olduğu yangını büyümeden kısa sürede kontrol altına aldı.

Patlamanın olduğu mutfakta, maddi hasar oluşurken herhangi bir can kaybı veya yaralanma gerçekleşmedi.

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