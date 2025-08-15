Hatay'da orman yangınlarına müdahale sürüyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hatay'ın Hassa ve Yayladağı ilçelerindeki orman yangınları devam ediyor.

Hassa'nın Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası mevkisinde önceki gün orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Bölgede iki mahallede 1115 kişinin evlerinden tahliye edildi. Üçüncü gününe giren orman yangına gece boyu 259 araç ve 592 personelle müdahale edildi. Bugün havanın aydınlanmasıyla hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil oldu.

Öte yandan Yayladağı'nda iki ayrı noktada çıkan orman yangınları da ikinci gününde. Gece boyu ilçeye bağlı Çaksına Mahallesi'ndeki yangına 78 araç, 159 personel ile Suriye'nin Kesep bölgesinden ilçeye sıçrayan yangına ise 54 araç ve 192 personel ile müdahale edildi. Günün aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına hava araçları da katıldı.

