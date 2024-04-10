Hatay'da otomobil uçtu: 2 ölü 2 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Hatay'da otomobil uçtu: 2 ölü 2 ağır yaralı
Hatay’da otomobilin dereye uçtuğu kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Dehşet kaza, Reyhanlı-Antakya yolu Konuk Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İlk edinilen bilgilere göre 31 ANJ 095 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki durağa çarparak dereye uçtu.

Kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Araçtaki 4 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 4 şahıstan 2’si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Öteki 2 yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ekipler, araçta başka kişi olup olmadığını inceliyor.

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