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Hatay'da PKK/KCK ve IŞİD operasyonunda 33 zanlı yakalandı

Hatay'da terör örgütleri PKK/KCK ve IŞİD'a yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 14:22
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Hatay'da terör örgütleri PKK/KCK ve IŞİD'a yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'da PKK/KCK ve IŞİD operasyonunda 33 zanlı yakalandı
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Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi çalışmalarını sürdürdü.

Kimlikleri belirlenen zanlıların yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 PKK/KCK şüphelisi ile 17 IŞİD zanlısı gözaltına alındı.

Adreslerde 2 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu hap ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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