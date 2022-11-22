﻿Trafik kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti

Kaza, İskenderun TEM Otoyolu gişeler mevkiinde meydana geldi. Kazım Ü. (72)'nün kullanmakta olduğu hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsü çarpıştı.

Olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. O sırada otoyoldan geçmekte olan Kızılay ekipleri kaza yapan araçlardaki yaralılara müdahale etti.

Kazada Kazım Üz ve eşi Sabiha Üz (65) hayatını kaybederken yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Kaynak: İHA)