Hatay'da Trafikte kavga: Öfkeli sürücü şoförün üzerinde süpürgeyi kırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hatay'da Trafikte kavga: Öfkeli sürücü şoförün üzerinde süpürgeyi kırdı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde seyir halinde bulunan bir otobüs şoförü ile otomobil sürücüsünün yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmaya elinde süpürge inen otobüs şoförünün elindeki süpürgeyi alan otomobil sürücüsü süpürgeyi otobüs şoförünün üzerinde kırdı.

Olay, İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi'nde bulunan Muammer Aksoy Caddesi üzerinde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan Cesur Bingöl firmasına ait yolcu otobüsünün mürettebatı, başka bir aracın sürücüsüyle yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada; otobüs şoförü, araç sürücüsüne süpürgeyle saldırdı. Otobüs şoförünün elindeki süpürgeyi almayı başaran araç sürücüsü, süpürgeyi otobüs şoförünün üzerinde kırdı. Kavga, çevredeki vatandaşların ve otobüste bulunan diğer vatandaşların ayırmasıyla son buldu. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı kavgada yaşananlar an be an cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hatay'da Trafikte kavga: Öfkeli sürücü şoförün üzerinde süpürgeyi kırdı

Hatay'da Trafikte kavga: Öfkeli sürücü şoförün üzerinde süpürgeyi kırdı

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