Hatay’da trafikte tehlikeli hareket! Otomobilin tavanında içki içti kameraya yansıdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hatay’da trafikte tehlikeli hareket! Otomobilin tavanında içki içti kameraya yansıdı

Hatay'ın Belen ilçesinde trafikte seyreden bir araçta, yolcu otomobilin tavanında içki içerek seyahat etti. İhbar sonrası harekete geçen ekipler, uygulama noktasında araca "dur" ihtarında bulundu. Takip sonrası yakalanan sürücüye adli işlem yapıldı.

Hatay-İskenderun kara yolunda bir kişinin, 07 NUY 70 plakalı otomobilin açılır camından çıkıp tavanında içki içerek yolculuk yaptığını görenler, durumu cep telefonuyla görüntüledi. İhbar sonrası harekete geçen ekipler, uygulama noktasında araca "dur" ihtarında bulundu.

Sürücünün ihtara uymayıp kaçmasıyla takip başlatan polis, Sarımazı Mahallesi Şehit Mahmut Açıl Caddesi'nde aracı durdurdu. Otomobil sürücüsü Ç.Ç.'nin 1.00 promil alkollü olduğu belirlendi. Ç.Ç.'ye 21 bin 694 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay el konuldu. Tavanda içki içerek yolculuk yapan şüpheli hakkında da işlem başlatıldı.

Hatay’da trafikte tehlikeli hareket! Otomobilin tavanında içki içti kameraya yansıdı

Hatay’da trafikte tehlikeli hareket! Otomobilin tavanında içki içti kameraya yansıdı

Hatay’da trafikte tehlikeli hareket! Otomobilin tavanında içki içti kameraya yansıdı

Hatay’da trafikte tehlikeli hareket! Otomobilin tavanında içki içti kameraya yansıdı

Hatay’da trafikte tehlikeli hareket! Otomobilin tavanında içki içti kameraya yansıdı

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