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  • Deprem bölgesinde Türk askerine ateş açtılar. Görüntülerde ardı ardına silah sesleri duyuluyor

Deprem bölgesinde Türk askerine ateş açtılar. Görüntülerde ardı ardına silah sesleri duyuluyor

Hatay'da bulunan Suriyeliler, bölgede asayişi sağlamak ve yardım çalışmalarına katkı vermek amacıyla görevlendirilen Türk askerine açtığı iddia edilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 21:01
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Hatay'da Türk askerine ateş açtılar

Deprem bölgesinde Türk askerine ateş açtılar. Görüntülerde ardı ardına silah sesleri duyuluyor
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bütün Türkiye ve dünya depremde hayatını kaybeden vatandaşların üzüntüsünü yaşayıp, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için ise zamanla yarışmaya başladı.

Sosyal medyaya ardı ardına düşen görüntülerde ise yağmacılar, depremzedelerin evlerini ve deprem bölgesinde bulunan dükkanları birer birer yağmaladığı ve yardım tırlarının önünü kestiği görülüyor.

ASKERE ATEŞ AÇTILAR

Son paylaşılan video ise görenleri şoke etti. İddiaya göre Hatay'da bulunan Suriyeliler, bölgede asayişi sağlamak ve yardım çalışmalarına katkı vermek amacıyla görevlendirilen Türk askerine açtı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından günlerdir sosyal medyada pek çok Suriyelinin depremin ardından evleri ve dükkanları yağmalarken yakalandığı görüntüler dolaşıma girmişti.

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