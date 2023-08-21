Hatay’da utanç verici görüntüler. Depremin yaraları hala sarılmadı

Kahramanmaraş depremlerinin yıkıma uğrattığı 11 ilden biri olan Hatay'da depremin yaraları 6 ayı geçen sürede hala sarılamadı.

Ardı ardına yüksek şiddetteki depremlerin vurduğu bölgede müdahalelerin ve yardımların gecikmesi tepkilere neden olmuş vatandaşlar organize olarak bölgeye destek ulaştırmıştı.

İktidar tarafından deprem bölgesinde sorunların giderilmesi için çalışmaların devam ettiği ifade edilse de Hatay'dan gelen fotoğraflar depremzedelerin ihtiyaçların karşılanmasında aksaklıkların devam ettiğini ortaya koymaya devam ediyor.

"HATAY DA SU KUYRUĞU…"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan bir vatandaş, depremzedelerin çadır kentte oluşturduğu su kuyruğunu gözler önüne serdi.

Sıcağın altında metrelerce uzayan su kuyruğunu "hatay da su kuyruğu… Para dağıtılıyor deseler; kuyruğa ve sıraya geçmeyecek (ben dahil) insanlar var" sözleri ile paylaşan vatandaş, depremzedelerin yaşadığı mecburiyeti aktardı.

"ATATÜRK HATAY İÇİN ÖMRÜNÜ VERDİ"

Yeniçağ yazarı Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, Hataylı depremzedelerin susuzlukla mücadelesini sosyal medya hesabından duyurdu.

Çözüm bulması için devlete çağrıda bulunan Babüroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Naim Babüroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Deprem felaketi, büyük yıkım...Ve şimdi de susuzluk...

Büyük İskender, Sezar bu topraklarda dolaştı... Atatürk HATAY için ömrünü verdi...

-Devletin bir çözüm bulması gerek..."