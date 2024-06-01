Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’da gerçekleştirilen operasyonlarda 7 bin 53 adet captagon, 2 kilo 92 gram metamfetamin, 174 kök kenevir, 122 gram kubar esrar, 10 gram kannabionid, 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hatay’da jandarma ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son 1 haftada uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda toplam 29 şahsın ev, üst ve araç araması gerçekleştirildi.

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Operasyonlarda 7 bin 53 adet captagon, 2 kilo 92 gram metamfetamin, 174 kök kenevir, 122 gram kubar esrar, 10 gram kannabionid, 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 29 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.

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Operasyonda hassas burunlu köpeğin araç içinde uyuşturucu bulduğu anlar kameraya yansıdı.

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