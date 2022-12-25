Yemeği gecikince önce kuryeyi yaraladı sonra intihar etti

İnternetten verilen siparişlerin büyük çoğunluğunu gıda sektörü oluşturuyor. Verilen yemek siparişleri de bazen, bazı sorunlara yol açabiliyor.

Yemek siparişlerindeki gecikme sosyal medyada tartışma konusu olurken ilginç bir haber ortaya çıktı.

Hatay Antakya’da ikamet eden 25 yaşındaki Tarık T. internet üzerinden yemek siparişi verdi ve daha sonra geciktiği için siparişini iptal etti.

İptal etmesine rağmen yemeği gelen Tarık T. yemeği iptal ettiğini bu nedenle istemediğini dile getirdi ve kuryeden yemeğin parasını istedi.

Para iadesi yapamayacağını söyleyen kurye, müşterinin genel merkeze başvurması gerektiğini söyledi. Bu durum üzerine söz konusu şirketin Esentepe Mahallesi’nde bulunan merkezine giden Tarık T. yemeğin parasını istedi. Ancak yetkililer internetten hizmet verdiklerini ve 2-3 gün içerisinde paranın iade edileceğini belirtti.

Bunun üzerine çılgına dönen Tarık T. şirketteki kuryeler ve yöneticilerle tartıştıktan sonra tehditler savurarak, oradan ayrıldı. Eve gidip aracını ve evindeki pompalı tüfeğini alan Tarık T, yemek şirketinin önüne gelerek aracın içinden şirkete ateş etmeye başladı.

Tarık T.’nin açtığı ateşle şirkette kurye olarak çalışan T.E. dizinden yaralandı. Şirketi kurşun yağmuruna tuttuktan sonra aracıyla olay yerinden uzaklaşan Tarık T. aracından inerek başına tek kurşun sıkması suretiyle intihar etti.