Hatay’daki orman yangınında flaş gelişme!

Dörtyol’un Çökek Yaylası Kırmızıburun mevkisinde 4 Haziran saat 16.30’da başlayan ve 8 noktada yayılan orman yangını, 8 helikopter, 2 uçak, 440 araç ve 1200’den fazla personelin müdahalesiyle dün kontrol altına alındı. Toplam 1980 hane tahliye edilerek yaklaşık 5 bin 300 kişi yurtlara yerleştirildi.Yangının çıkış nedenini araştıran Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.K.’yi gözaltına alarak jandarmaya teslim etti.

İlçe Jandarma Komutanlığında sorgusu tamamlanan S.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.