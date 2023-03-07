﻿Hatay'ı dolu vurdu şimşekler geceyi aydınlattı

DHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu 11 ilde olumsuz hava şartları depremzedelere zor anlar yaşatıyor.

Meteoroloji Müdürlüğünün uyarılarda bulunduğu bölgelerden Hatay'ın Erzin ile İskenderun ilçeleri arasında yağmur yağışı yerini kısa süreliğine doluya bıraktı.

Bu sırada çakan şimşekler de geceyi gündüze çevirdi. Saat 01.30 sıralarında fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle otobanda seyir halinde olan araç sürücülerinin görüş mesafesi düştü.

İlerlemekte güçlük çeken çok sayıda sürücü dörtlü flaşörlerini yakarak yolun sağında yağışın dinmesini bekledi. Dolu yağışı nedeniyle yol bir anda beyaza büründü.