Hatay'ın Altınözü zeytinyağı tescillendi

Altınözü Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Altınözü zeytinyağının Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretli ürün olarak tescillendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert, Altınözü'ne kendi adı ile zeytinyağını tescil ettirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Sert, açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"Zeytinin ve zeytinyağının anavatanı Altınözü’müzün altın suyu, ilçemizin en önemli geçim kaynağı olan zeytinyağımızın uluslararası arenada coğrafi işaretini ilçemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Coğrafi işaret tescil belgemiz Altınözü’müze hayırlı olsun."