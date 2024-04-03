Hatay’ın Dörtyol ve Reyhanlı ilçelerinde ağır ceza mahkemesi kuruluyor

Kaynak: İHA
Hatay’ın Dörtyol ve Reyhanlı ilçelerinde ağır ceza mahkemesi kuruluyor
Hatay’ın Dörtyol ve Reyhanlı ilçelerine ilk kez ağır ceza mahkemesi kurulması kararlaştırıldı.

Büyük eksikliği olduğundan avukat ve vatandaşların yoğun eleştirilerine konu olan Hatay'daki Dörtyol ve Reyhanlı ilçe adliyelerine ağır ceza mahkemesi kurulma kararı Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından bugün onaylandı.

2024 yılında yargının etkinliği ve verimliliğinin artırılması ilişkin yapılan çalışmalar çerçevesinde 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 38. Maddesinin 1/a bendi ile 5235 sayılı adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkileri hakkında kanunun 9. Maddesi uyarınca, coğrafi durum, yargı çevreleri ve iş yükü dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda Hakimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşleri ile birlikte ülke genelinde 12 ilçeye 22 adet ağır ceza mahkemesi kurulması kararlaştırıldı.

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