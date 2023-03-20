﻿İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi

(DHA) Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı gören kentlerden biri olan İskenderun'da deniz seviyesinin yükselmesi sonucu su baskınları yaşandı.

İlçede bazı yollar, evler ve iş yerleri sular altında kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çay Mahallesi'ndeki caddeler su altında kalırken, iş yerleri ve evlerde de baskınlar meydana geldi.

BALIKÇI BARINAĞINDAKİ ÇÖKMELERİ İŞARET ETTİLER

Kahramanmaraş merkezli depremlerde balıkçı barınağındaki çökmelerin su baskınlarına yol açtığını savunan mahalleliler, yetkililerden yardım istedi.

Öte yandan su baskınlarının yaşandığı caddelerin trafiğe kapatıldığı öğrenildi.