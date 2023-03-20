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İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi

Depremde yerle bir olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizin yükselmesi sonucu bazı yollar, evler ve iş yerleri su altında kaldı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 01:44
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Hatayın İskenderun ilçesinde deniz yükseldi baskın oldu

İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi
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(DHA) Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı gören kentlerden biri olan İskenderun'da deniz seviyesinin yükselmesi sonucu su baskınları yaşandı.

İlçede bazı yollar, evler ve iş yerleri sular altında kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çay Mahallesi'ndeki caddeler su altında kalırken, iş yerleri ve evlerde de baskınlar meydana geldi.

BALIKÇI BARINAĞINDAKİ ÇÖKMELERİ İŞARET ETTİLER

Kahramanmaraş merkezli depremlerde balıkçı barınağındaki çökmelerin su baskınlarına yol açtığını savunan mahalleliler, yetkililerden yardım istedi.

Öte yandan su baskınlarının yaşandığı caddelerin trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

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