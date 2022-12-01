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Burada esnafın yüzde 90'ı Suriyeli olmuş, tabelalar Arapça

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yaptığı ziyaretin görüntülerini paylaşarak "Burada esnafın yüzde 90'ı Suriyeli olmuş, tabelalar Arapça" dedi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 08:52
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde esnafın yüzde 90'ı Suriyeli olmuş, tabelalar Arapça. Türkler azınlık durumuna düşmüş

Burada esnafın yüzde 90'ı Suriyeli olmuş, tabelalar Arapça
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Hatay’ın Reyhanlı ilçesine düzenlediği ziyarete ait görüntüleri paylaştı.

Özdağ paylaştığı videoya "Hatay Rehyanlı'da Mahmut Ekmen Caddesi, gelecek yıllarda Türkiye'nin nasıl bir şekil alacağının canlı örneği aslında. Kendi ülkesinde azınlık durumuna düşen Hataylıların yaşadığı bu durumu, Türk Milleti'nin tamamına yaşatmak istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz!" notunu düştü.

Söz konusu görüntülerde, Özdağ’ın bazı esnaf ve vatandaşlarla yaptığı görüşmeler yaptığı görüldü.

Vatandaşların Suriyeliler için “Misafirlik uzadı” cümleleri videoda yer aldı.

Bununla birlikte videoda yer alan esnafların büyük çoğunluğunun Suriyeli olması dikkatlerden kaçmadı.

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Osman
1.12.2022 09:26
Kardeşleriniz degiller mi?Kızmayin lütfen,yarin belki sizler de Suriye ye göç edeceksiniz.  
 
Asker
1.12.2022 09:07
Ülkeyi kurşun atmadan ele geçirdiler. Cumhur ortakların eseri güzelim ülkemi yaşanmaz hale getirdiler.  
 
alıkınık
1.12.2022 08:57
yenimi gördünüz halk kan aglıyor vergi yok kayıt yok  
 
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