Hataylı depremzede Samsun'da 447 bin TL dolandırıldı

İddiaya göre, A.O. internet üzerinden bir araç ilanı görüp ilan sahibi F.K.'yı telefonla arayarak aracı almak istediğini belirtti.

Ancak, telefonla görüştüğü bir kişi olan "Osman" adlı dolandırıcı, aracı satın almak istediğini ve kendisine 500 TL kapora göndermesini istedi. Dolandırıcı daha sonra ilanı kaldırtarak aynı aracı kendi hesabından satışa çıkardı.

Bu sırada ilanı görüp Bafra ilçesine gelen A.O., aracın sahibi F.K. ile görüşmek için notere gitti. Ancak F.K., aracın kendisine ait olduğunu ve para transferinin banka hesabına yapılması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine A.O., kuzeninin hesabına parayı yatırdığını söyleyince dolandırıldığını anladı. Polis, A.O.'nun şikayeti üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.