8 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hataylı depremzede Samsun'da 447 bin TL dolandırıldı

Hataylı depremzede Samsun'da 447 bin TL dolandırıldı

Hatay'da depremzedeler arasında yer alan A.O., Samsun'un Bafra ilçesinde bir araç satın almak için geldiği sırada 447 bin 500 TL dolandırıldığını iddia ederek polise şikayette bulundu.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 18:51
Takip Et

Hataylı depremzede Samsun'da 447 bin TL dolandırıldı

Hataylı depremzede Samsun'da 447 bin TL dolandırıldı
+
Aa
-

İddiaya göre, A.O. internet üzerinden bir araç ilanı görüp ilan sahibi F.K.'yı telefonla arayarak aracı almak istediğini belirtti.

Ancak, telefonla görüştüğü bir kişi olan "Osman" adlı dolandırıcı, aracı satın almak istediğini ve kendisine 500 TL kapora göndermesini istedi. Dolandırıcı daha sonra ilanı kaldırtarak aynı aracı kendi hesabından satışa çıkardı.

Bu sırada ilanı görüp Bafra ilçesine gelen A.O., aracın sahibi F.K. ile görüşmek için notere gitti. Ancak F.K., aracın kendisine ait olduğunu ve para transferinin banka hesabına yapılması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine A.O., kuzeninin hesabına parayı yatırdığını söyleyince dolandırıldığını anladı. Polis, A.O.'nun şikayeti üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
1
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
2
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
3
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
4
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
5
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
6
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
7
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Galatasaray HDI Sigorta Vakıfbank'a direnemedi
﻿Galatasaray HDI Sigorta Vakıfbank'a direnemedi
﻿Galatasaray HDI Sigorta Vakıfbank'a direnemedi
﻿Polis ekipleri cezaevi firarisi şüpheliyi yakalamak isterken arbede yaşadı, 2 polis yaralandı
﻿Polis ekipleri cezaevi firarisi şüpheliyi yakalamak isterken arbede yaşadı, 2 polis yaralandı
﻿Polis ekipleri cezaevi firarisi şüpheliyi yakalamak isterken arbede yaşadı, 2 polis yaralandı
﻿3 günlük evli çifti halatı kopan asansör ayırdı
﻿3 günlük evli çifti halatı kopan asansör ayırdı
﻿3 günlük evli çifti halatı kopan asansör ayırdı
﻿Zelenskiy, Ukrayna ordusundaki Müslüman askerlerle iftar yaptı
﻿Zelenskiy, Ukrayna ordusundaki Müslüman askerlerle iftar yaptı
﻿Zelenskiy, Ukrayna ordusundaki Müslüman askerlerle iftar yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.