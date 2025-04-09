Hatayspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor

Kaynak: DHA
Hatayspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor

Hatayspor, kritik Gaziantep FK deplasmanı öncesi Mersin'deki kampında hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, ligde kalma mücadelesinde önemli 3 puanı hedefliyor.

Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile önemli bir deplasman maçına hazırlanan Hatayspor, Mersin Erdemli'deki kamp tesislerinde çalışmalarını sürdürdü.

ŞAHİN YÖNETİMİNDE TAKTİK ÇALIŞMALAR
Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda:

4'e 2 top kapma çalışmaları

Pas ve pozisyon drilleri yapıldı

Takım akşam antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek

LİGDE KALMA MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR
Küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Hatayspor, Gaziantep FK maçıyla ligde kalma mücadelesine önemli katkı sağlamayı hedefliyor.

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