Hatayspor son dakikada yıkıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Hatayspor son dakikada yıkıldı

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, Hatayspor karşısında 1 puanı 90+1'de attığı golle kurtardı.

Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Hatayspor'un golünü 21. dakikada Joelson Fernandes kaydetti.

Kasımpaşa'nın 1 puanı kurtardığı gol ise 90+1'de Nuno Da Costa'dan geldi.

Bu sonuçla iki takım da 1'er puan olurken, bu sezonki ilk puanlarını aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada sol kanatta topla buluşan Aytaç Kara, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisindeki Da Costa'ya doğru ortaladı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

21. dakikada Hatayspor öne geçti. Bamgboye'nin pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Kamil Ahmet Çörekçi, meşin yuvarlağı penaltı noktasına çıkardı. Savunmaya çarpan topu önünde bulan Fernandes, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

43. dakikada Kasımpaşa, rakip ceza sahasında etkili oldu. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Hajradinovic, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun plasesinde, Erce Kardeşler ayağıyla topu kornere çeldi.

44. dakikada Kasımpaşa'nın kullandığı kornerde arka direkte Fall'ın kafa vuruşunda, Erce Kardeşler topu çizgiden çıkardı. Kale önünde oluşan karambolün sonunda Hatayspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

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