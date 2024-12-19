Hatayspor, Türkiye Kupası’ndan tek golle elendi

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Hatayspor, Türkiye Kupası’ndan tek golle elendi

Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda İskenderunspor ile karşılaştı. Hatayspor, 2. Lig ekibi olan rakibine tek golle mağlup olarak kupadan elendi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor, Süper Lig ekibi Hatayspor'u konuk etti.

Kırıkhan İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İskenderunspor 1-0 kazandı. 2. Lig ekibine galibiyeti getiren golü, 33. dakikada Görkem Sağlam kendi kalesine kaydetti.

Bu sonuçla birlikte İskenderunspor, adını grup aşamasına yazdırdı. Hatayspor ise turnuvaya veda etti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay Stadı'nın hasar görmesi nedeniyle maçlarını Mersin'de oynayan Hatayspor, afetin ardından ilk kez kentte sahaya çıktı.

Kupada grup aşamasına çıkan İskenderunsporlu futbolcular ve taraftarlar, maçın ardından sevinç yaşadı.

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