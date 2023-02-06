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Hatayspor'dan açıklama: Christian Atsu ve Taner Savut'a ulaşamıyoruz

Atakaş Hatayspor Basın ve Dış İlişkiler Sözcüsü Mustafa Özat, Christian Atsu ve Taner Savut için açıklama yaptı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 21:35
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Hatayspor'dan ulaşılamayan Christian Atsu ve Taner Savut hakkında açıklama

Hatayspor'dan açıklama: Christian Atsu ve Taner Savut'a ulaşamıyoruz
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Atakaş Hatayspor Basın ve Dış İlişkiler Sözcüsü Mustafa Özat, Türkiye'yi sarsan depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Özat, beIN Sports'daki açıklamasında; "Taner Savut'a ulaşamadık. Enkaz altında olduğunu biliyoruz. Atsu'ya ulaşamadık, binasının enkaza döndüğünü öğrendik. Allah'a şükürler olsun Burak Öksüz, Bertuğ Yıldırım ve Kerim Alıcı enkaz altından çıktı. Yabancı oyuncularımızda büyük bir korku var. Hepimiz bir yerlere ulaşmaya çalışıyoruz." sözlerini sarf etti. 

Mustafa Özat; "Tesislerde toplandık. Volkan Demirel elinden ne gelirse yapıyor. 40 yıllık Hataylı gibi kendisi de ailesi de çalışıyor. Futbolcularımıza, ailelerine sahip çıkıyor. Hem halkımıza hem de devletimize seslenmek istiyorum. Lütfen, sakin olup yardım elinizi uzatın." dedi. 

Mustafa Özat sözlerinin devamında; "Büyük bir korku var hepimizde. Herkes kendi yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. Telefonlar kilitli. Yollar kapalı." açıklamasında bulundu. 

Atsu'nun eski takımı Chelsea'de oyuncu için; "Dularımız seninle" paylaşımı yaptı.

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