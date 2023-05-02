Hatmi bitkisi sivrisinek ve böcek sokmalarına iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan sivrisinek ve böcek sokmalarına iyi gelen hatmi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Hatmi bitkisi sivrisinek ve böcek sokmalarına iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan hatmi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

BÖCEK SOKMALARINI BÖYLE İYİ GELİR

Hatmi bitkisinin dövülmüş hatmi taneleri vücuda sürülecek olursa sivrisinek ve böcek sokmalarını önler.

HATMİ BİTKİSİ NEDİR?

Ebegümecigillerden; büyük, yuvarlak, yumuşak yapraklı ve uzun köklü bir bitkidir.

Çiçekleri beyazımsı mor veya pembedir. Hekimlikte kökü ve yaprakları kullanılır. İçerisinde fazla miktarda müsilaj vardır. Çiçekleri Temmuz ve Ağustos aylarında, kökleri ise Sonbahar aylarında toplanıp, kurutulur.

HATMİ ÇİÇEĞİ NEREDE NASIL KULLANILIR?

Hatmi çiçeğini nasıl tüketeceğiz diye düşünenler için en kolay ve en etkili yol kurutulmuş hatmi çiçeği çayı hazırlamak oluyor.

Peki, hatmi çiçeği çayı nasıl demlenir dersiniz? Aslında klasik bitki çaylarından çok da farklı değil. Suyu güzelce kaynatıyor ve hemen ardından içine kurutulmuş hatmi çiçeklerini ilave ediyorsunuz.

Bu şekilde 10 dakika kadar bekliyor ve demlendikten sonra süzerek afiyetle içebiliyorsunuz. 1 bardak sıcak su için yaklaşık 5-6 adet kurutulmuş hatmi çiçeği kullanabilir, 1 litreyi dolu dolu bir avuç hatmi çiçeği ile demleyebilirsiniz.

Dilerseniz ve çayın tadını güzelleştireceğini düşünüyorsanız tarçın gibi ferah, kan şekerini düzenleyen malzemeleri de hatmi çiçeği çayı tarifinize ekleyebilirsiniz.

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