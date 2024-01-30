Hatmi çiçeğini böyle kullanın. Her derdinize şifa olsun

Kaynak: Haber Merkezi
Hatmi çiçeğini böyle kullanın. Her derdinize şifa olsun
Faydalarıyla göz dolduran hatmi çiçeğinin kullanılma şekilleriyle şifa saçtığının ortaya çıkması dikkat çekti.

Hatmi çiçeği, ebegümecigiller familyasına ait, renkli çiçekleri olan bir bitki olmasıyla biliniyor. Tarih boyunca pek çok hastalığın tedavisinde kullanıldığının altı çizildi.

Günümüzde de şifalı bir bitki olarak kabul edildiği ifade edildi. Hatmi çiçeğini farklı şekillerde kullanabileceğiniz bildirildi.

Bunlardan bazıları şu şekilde olduğu ifade edildi:

Bitki çayı: Hatmi çiçeği çayı, solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Ayrıca bağışıklığı artırır, stresi azaltır, uykuyu düzenler, idrarı artırır, sindirimi kolaylaştırır ve diş sağlığını korur. Hatmi çiçeği çayı yapmak için, kurutulmuş hatmi çiçeğini kaynar suya atın ve 5 dakika demleyin. Süzün ve içine bal veya limon ekleyin. Günde iki bardak içebilirsiniz.

Merhem: Hatmi çiçeği köklerini ılık su ile karıştırarak macun haline getirin. Bu merhem, cilt lekelerine, yaralara, egzama, sedef, mantar gibi cilt hastalıklarına iyi gelir. Cildinizi yeniler ve hücrelerinizi canlandırır. Sorunlu bölgeye günde bir veya iki kez sürün ve biraz bekletin.

Bitkisel takviye: Hatmi çiçeği kapsülü, tablet veya tozu şeklinde de alabilirsiniz. Ancak, bunların yan etkileri olabilir ve kişiye göre değişebilir. Bu yüzden, hatmi çiçeği takviyesi almadan önce doktorunuza danışın.

Hatmi çiçeği, güvenli bir bitkidir ve ciddi bir zararı yoktur. Ancak, her bitki çayında olduğu gibi, hatmi çiçeği çayının da fazla içilmesi bazı sorunlara yol açabilir.

Hatmi çiçeği çayı, alerji, hamilelik, kan şekeri, ilaçlar gibi durumlarda dikkatli olunması gerektiğini unutmayın.

Hatmi çiçeği çayını günde iki bardaktan fazla içmeyin. Hamile, emziren, diyabetli, kronik hastalığı olan veya ilaç kullanan kişiler, hatmi çiçeği kullanmadan önce doktorlarına danışması önerildi.

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