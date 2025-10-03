Hava değişimiyle gelen sessiz dalga! Bilim dünyası rakamlardaki tırmanışı izliyor

Sonbahar ve kış aylarına geçişle birlikte solunum yolu enfeksiyonları tüm dünyada endişe verici boyutlara ulaştı. Özellikle sinüzit, bronşit ve zatürre gibi hastalıkların görülme sıklığında keskin bir artış kaydedildi. Bu yükselişin ana nedeni olarak, sıcaklık ve nemdeki ani değişikliklerin vücudun savunma mekanizmalarını zayıflatması ve kapalı, havalandırması yetersiz ortamlarda daha fazla zaman geçirilmesi gösterildi.

BİLİMSEL VERİLER ARTIŞI DOĞRULADI

Bilimsel araştırmalar, mevsim geçişlerinin viral ve bakteriyel solunum yolu enfeksiyonları üzerindeki etkisini açıkça ortaya koydu.

Imperial College London’dan viroloji uzmanı Prof. Dr. Chris Chiu, son dönemdeki açıklamasında, “Ani sıcaklık düşüşleri, burun ve solunum yollarındaki epitel hücrelerin bağışıklık yanıtını geçici olarak baskılar. Bu durum, virüslerin ve bakterilerin yerleşip çoğalması için ideal bir zemin hazırladı” ifade etti.

Prof. Chiu, soğuk havanın mukozal savunmayı zayıflatan fizyolojik bir etkiye sahip olduğunu vurguladı.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) eski direktörü Dr. Anthony Fauci, mevsimsel artışlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Kalabalık ve kapalı mekanlarda geçirilen sürenin uzaması, özellikle damlacık yoluyla bulaşan hastalıkların yayılım hızını katladı. Bu, sadece soğuk algınlığı değil, aynı zamanda bronşit ve potansiyel olarak hayatı tehdit eden zatürre vakalarında da bir artışa yol açtı” açıklamasını yaptı.

Dr. Fauci, risk gruplarının, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanların, aşılarını ihmal etmemeleri gerektiğini belirtti.

UZMANLARDAN ACİL ÖNLEMLER ÇAĞRISI

Uzmanlar, solunum yolu hastalıklarındaki bu dramatik artışa karşı acil önlemler alınması gerektiği konusunda fikir birliğine vardı.

Maske kullanımının geri dönmesi, kapalı alanların düzenli havalandırılması ve el hijyenine azami dikkat edilmesi gibi temel halk sağlığı tedbirlerinin kritik önem taşıdığı kaydedildi.

Mevsim geçişlerindeki bu dalganın kontrol altına alınamaması durumunda, sağlık sistemlerinin üzerindeki yükün daha da ağırlaşabileceği konusunda uyarılar yapıldı.