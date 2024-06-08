Hava o kadar sıcaktı ki ateş kullanmadan tavada yumurta pişirdi

Dubai'deki aşırı sıcaklıklar, bir deneye ilham oldu. Ateşsiz tavada yumurta...

Bir kadın, elinde tavayla balkonuna çıkarak havanın sıcaklığını test etmeye karar verdi. Tavasını güneşin altına koyan kadın, önce tavaya biraz yağ döktü ve ardından yumurta kırdı. Dubai'nin kavurucu sıcağı altında tavadaki yumurta, dakikalar içinde pişti.

Bu ilginç deneyi videoya kaydeden kadın, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Video, kısa sürede viral oldu ve milyonlarca izlenme aldı. İzleyiciler, Dubai'nin sıcaklığını konuştu.

Benzer görüntülerin ülkemizin meşhur şehirlerinden biri olan Adana'dan da gelebileceği de tartışma konularından biri oldu.

Videoda, kadının yumurtanın pişmesini beklediği ve ardından pişmiş yumurtayı gösterdiği anlar yer alıyor. Yüksek sıcaklıkların etkileyici bir şekilde gözler önüne serildiği video, izleyenlerde şaşkınlık ve hayranlık uyandırdı.

Sosyal medya kullanıcıları, videoya çeşitli yorumlar yaparak, Dubai'nin aşırı sıcakları ve güneşin gücü hakkında esprili ve ilginç paylaşımlarda bulundular.