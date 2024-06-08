Hava o kadar sıcaktı ki ateş kullanmadan tavada yumurta pişirdi

Sena Özkan
Hava o kadar sıcaktı ki ateş kullanmadan tavada yumurta pişirdi

Dubai'de bir kadın, elinde tavayla balkona çıkarak güneşin altında yumurta pişirdi. Yüksek sıcaklık nedeniyle dakikalar içinde pişen yumurtanın videosu sosyal medyada viral oldu.

Dubai'deki aşırı sıcaklıklar, bir deneye ilham oldu. Ateşsiz tavada yumurta...

Bir kadın, elinde tavayla balkonuna çıkarak havanın sıcaklığını test etmeye karar verdi. Tavasını güneşin altına koyan kadın, önce tavaya biraz yağ döktü ve ardından yumurta kırdı. Dubai'nin kavurucu sıcağı altında tavadaki yumurta, dakikalar içinde pişti.

Bu ilginç deneyi videoya kaydeden kadın, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Video, kısa sürede viral oldu ve milyonlarca izlenme aldı. İzleyiciler, Dubai'nin sıcaklığını konuştu.

ekran-resmi-2024-06-08-20-34-42.png

Benzer görüntülerin ülkemizin meşhur şehirlerinden biri olan Adana'dan da gelebileceği de tartışma konularından biri oldu.

Videoda, kadının yumurtanın pişmesini beklediği ve ardından pişmiş yumurtayı gösterdiği anlar yer alıyor. Yüksek sıcaklıkların etkileyici bir şekilde gözler önüne serildiği video, izleyenlerde şaşkınlık ve hayranlık uyandırdı.

Sosyal medya kullanıcıları, videoya çeşitli yorumlar yaparak, Dubai'nin aşırı sıcakları ve güneşin gücü hakkında esprili ve ilginç paylaşımlarda bulundular.

Son Haberler
Yılanı yakalayan itfaiyecinin söyledikleri sosyal medyada gündem oldu Video
Yılanı yakalayan itfaiyecinin söyledikleri sosyal medyada gündem oldu
Konut piyasasında yer yerinden oynadı. Bildiğiniz her şeyi unutun Ekonomi
Konut piyasasında yer yerinden oynadı. Bildiğiniz her şeyi unutun
Emeklilere seyyanen zam gelişmesi. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı açıkladı Gündem
Emeklilere seyyanen zam gelişmesi. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı açıkladı
Kayseri'de dolu kabusu. Araçların camları kırıldı çatılar uçtu Gündem
Kayseri'de dolu kabusu. Araçların camları kırıldı çatılar uçtu
İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün aracı YKS dönüşü şarampole uçtu Gündem
İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün aracı YKS dönüşü şarampole uçtu
Huzurevi hemşiresi ile yaşlı kadının diyaloğu: "Sen gitme ben seni çok sevdim" Video
Huzurevi hemşiresi ile yaşlı kadının diyaloğu: "Sen gitme ben seni çok sevdim"