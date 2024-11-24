Hava şartları Sakarya'daki balıkçı teknelerini vurdu

Kaynak: AA
Hava şartları Sakarya'daki balıkçı teknelerini vurdu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar avlanamadı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar avlanamadı, dalga boyu yaklaşık 4 metreye ulaştı.

Karadeniz'e kıyı ilçesi Kocaali'de balıkçılar, hızı saatte 28 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar ve 3,5 metre yüksekliğindeki dalgalar nedeniyle denize açılamadı. Balıkçılar, teknelerini limana demirledi.

Bölgede etkisini sürdüren rüzgar, Melenazğı Limanı'ndaki mendireklere de zarar verdi.

Açık denizdeki fırtına nedeniyle kıyıya yaklaşan martıların rüzgarın şiddetiyle uçmakta zorlandıkları görüldü.

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