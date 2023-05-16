Havada arızalanan uçakta korku dolu dakikalar

Gaziantep’ten İstanbul’a gidecek olan 17.50 uçağı havada arızalandı ve geri dönmek zorunda kaldı.

Havada arızalanan uçakta korku dolu dakikalar

Havalandıktan yarım saat sonra arızalanan uçakta bulunan yolcular panik yaşadı.

Arızanın ardından pilot, rotayı Gaziantep’e çevirdi ve sağ salim iniş yaptı. Bir süre uçak içerisinde bekletilen yolcular sonrasında havalimanı salonuna alındı.

Yetkililerin yaptığı arıza tespit çalışmaları ardından yolcular için başka bir uçakla sefer düzenleme kararı alındı.

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Konuyla ilgili açıklamada bulunan AKP Gaziantep milletvekili Ali Şahin, yolcuların gelecek yeni uçağa transfer edileceğini ve İstanbul’a olan yolculuklarını gerçekleştireceklerini söyledi.

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