Havada büyük tehlike. Lufthansa uçağı türbülansa girdi: 11 yaralı

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'ten Frankfurt'a gitmek için havalanan Lufthansa'ya ait Boeing 747-8 tipindeki dev uçak büyük tehlike atlattı.

Atlas Okyanusu üzerinde sert bir türbülansa giren Boeing 747-8'de büyük sarsıntı yaşadı. Bagaj kapakları açıldı, koridorlardaki kapaklar açıldı.

Lufthansa ait uçaktaki 5 yolcu ile 6 mürettebat şiddetli sarsıntı sırasında yaralandı. Dev uçakta 329 yolcu ile 19 personel bulunuyordu.

Bölgede ekvatoral alçak basınç oluğu olduğunu belirten Lufthansa sözcüsü alçak basıncın oluğundaki hava akımlarının türbülansa neden olduğunu belirtti.