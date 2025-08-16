Havada korku dolu anlar! Pilot sorunu erken fark etti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kayseri’nin Talas ilçesinde, Ali Dağı’ndan havalanan pilot Emin Gürpınar yönetimindeki paraşüt, korku dolu anlar yaşadı. Sol kumanda ipin düğümlenmesi ile başlayan tehlikede zorunlu iniş yapıldı.

Kayseri'de havadaki paraşütün kumanda ipi düğümlenince dağ yamacına zorunlu iniş yaptı. Pilotun sakinliği sayesinde faciadan dönülürken, yaralananın olmadığı kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; Talas ilçesinde Ali Dağı'ndan havalanan pilot Emin Gürpınar yönetimindeki paraşütün sol kumanda ipi kalkıştan bir süre sonra düğümlendi. Yolcusuyla beraber havada sorunu tespit eden Gürpınar, sakinliğini koruyarak durumu yolcusuna anlattı. Düğümlenen ipi açmaya çalışmasına rağmen başarısız olan Gürpınar, kalkış yaptığı tepeye yeniden iniş yaptı.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kazada yaralanan olmadı.

aw519006-01.jpg

aw519006-02.jpg

aw519006-03.jpg

Son Haberler
WhatsApp dinlenebilir mu? Uzman isim açıkladı
WhatsApp dinlenebilir mu? Uzman isim açıkladı
Erdoğan'lı paylaşımlarıyla gündem olan altın varaklı avukat hakkında flaş karar!
Erdoğan'lı paylaşımlarıyla gündem olan altın varaklı avukat hakkında flaş karar!
Yeni kural ilk kez Premier Lig'de uygulandı
Yeni kural ilk kez Premier Lig'de uygulandı
Beşiktaş'ın Sancho ısrarının animasyonu yapıldı
Beşiktaş'ın Sancho ısrarının animasyonu yapıldı
Slot'tan duygusal Jota sözleri "Maç 2-2 olunca..."
Slot'tan duygusal Jota sözleri "Maç 2-2 olunca..."