Havai fişekler faciaya dönüştü

Doğum günü kutlamasında patlatılan havai fişekler, bahçeye düşerek yangın çıkmasına yol açtı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını hızla kontrol altına alarak söndürdü. Ancak yangın, bahçe sahibi Ali Karadağ'a ait 30 arı kovanının zarar görmesine neden oldu. Ali Karadağ, yangından dolayı komşusundan şikayetçi olmadı.

Ali Karadağ, "Komşularımız çocuklarının doğum günü için bir parti düzenledi. Partide havai fişekler patlatıldı ve bu havai fişekler bahçeme düştü, yangın çıktı. Bahçem alev aldı ve zarar gördü. İtfaiye, jandarma ve mahalle sakinleri yangını söndürmek için hemen müdahale etti. Yangın sonucu 30 arı kovanım telef oldu" dedi.