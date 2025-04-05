Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası start verdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, resmi antrenmanla başladı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nın (TAF) koordinesinde Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde başladı. Büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde yapılan şampiyona ilk gün resmi antrenmanla başladı. Milli sporcular Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan da şampiyonada yer aldı.

10 metre havalı tabanca ve 10 metre havalı tüfek disiplinlerinde gerçekleştirilen şampiyonaya 27 ilden 408 sporcunun katıldığı bildirildi.

Şampiyonana 11 Nisan'a kadar devam edecek.