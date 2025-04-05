Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası start verdi

Kaynak: İHA
Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası start verdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, resmi antrenmanla başladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, resmi antrenmanla başladı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nın (TAF) koordinesinde Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde başladı. Büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde yapılan şampiyona ilk gün resmi antrenmanla başladı. Milli sporcular Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan da şampiyonada yer aldı.

milli-aticilar-sevval-ilayda-tarhan-ve-yusuf-dikec-yeni-zaferlere-hazirlaniyor.jpg

10 metre havalı tabanca ve 10 metre havalı tüfek disiplinlerinde gerçekleştirilen şampiyonaya 27 ilden 408 sporcunun katıldığı bildirildi.

Şampiyonana 11 Nisan'a kadar devam edecek.

Son Haberler
Konya'da husumet acı sonla bitti! 2 kişi ölmüştü... Damat için karar verildi
Konya'da husumet acı sonla bitti! 2 kişi ölmüştü... Damat için karar verildi
'Kuzeyin Oğlu' en son ona sarılmıştı... Selim Bölükbaşı'nın paylaşımı yürekleri sızlattı!
'Kuzeyin Oğlu' en son ona sarılmıştı... Selim Bölükbaşı'nın paylaşımı yürekleri sızlattı!
Şarampole devrilen araçtaki yaralılara trafik polisinden moral
Şarampole devrilen araçtaki yaralılara trafik polisinden moral
Afyonkarahisar'da helikopter destekli yangın havuzu...
Afyonkarahisar'da helikopter destekli yangın havuzu...
Bilecik’te müzik ziyafeti! Piyano tutkunları bir araya geldi
Bilecik’te müzik ziyafeti! Piyano tutkunları bir araya geldi