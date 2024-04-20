Havalimanı Kulesi böyle yandı. Alevler bir anda kuleye sıçradı, kule alevlere yenik düştü. Görüntüler Kanada'nın Goose Bay Havalimanı'ndan...Havalimanı'nın hava trafik kontrol kulesi ve çevresinde yangın çıktı.

Alevler, Goose Bay Havalimanı'nın kontrol kulesini bir anda sardı. Hava trafik kontrol kulesi cayır cayır yandı. Yangına müdahale edildi ama kuleden geriye enkaz yığını kaldı. Yanın çıkış nedeni araştırılıyor.

Goose Bay Havalimanı, özellikle transatlantik uçuşlarda herhangi bir acil durumda sıklıkla kullanılan bir meydan olarak biliniyor.