Havalimanı'nda 100 Milyon dolarlık soygun. Yok artık dedirten olay

Kanada Ulusal Polis Teşkilatı, Kanada’nın en işlek havaalanı olan Pearson Havalimanında 100 milyon dolar değerinden fazla altının çalındığını duyurdu.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi, Pearson Havalimanındaki altın soygunu yönünde çalışma yürüttüklerini doğruladı. Hırsızlık iddiası ile ilgili Havaalanından bir açıklama gelmezken, Atlı Polis teşkilatı, bölgeden sorumlu polis ekiplerinden yardım istedi.

Kanada kaynaklarından Toronto Sun, havaalanından çalınan altının, bir organize suç terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Kraliyet Atlı Polisi sözcüsü, “Soygunla ilgili doğru bilgileri almaya çalışıyoruz. Mevcut bilgilere göre yaklaşık 105 milyon dolar” dedi.