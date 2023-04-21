Havalimanı'nda 100 Milyon dolarlık soygun. Yok artık dedirten olay

Soyguncular, güvenlik önlemlerinin en yüksek olduğu havalimanından 100 milyon dolarlık altın soygunu gerçekleştirdi.

Havalimanı'nda 100 Milyon dolarlık soygun. Yok artık dedirten olay

Kanada Ulusal Polis Teşkilatı, Kanada’nın en işlek havaalanı olan Pearson Havalimanında 100 milyon dolar değerinden fazla altının çalındığını duyurdu.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi, Pearson Havalimanındaki altın soygunu yönünde çalışma yürüttüklerini doğruladı. Hırsızlık iddiası ile ilgili Havaalanından bir açıklama gelmezken, Atlı Polis teşkilatı, bölgeden sorumlu polis ekiplerinden yardım istedi.

Kanada kaynaklarından Toronto Sun, havaalanından çalınan altının, bir organize suç terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Kraliyet Atlı Polisi sözcüsü, “Soygunla ilgili doğru bilgileri almaya çalışıyoruz. Mevcut bilgilere göre yaklaşık 105 milyon dolar” dedi.

peararraru566.jpg

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Mardin'de yıldırımın ağaca düştüğü an şok etti Güncel
Mardin'de yıldırımın ağaca düştüğü an şok etti
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu Güncel
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı Spor
Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı
Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız Siyaset
Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız
TESK Başkanı'ndan esnaf için EYT çağrısı Ekonomi
TESK Başkanı'ndan esnaf için EYT çağrısı
Lübnan'da yakalanan Suriyeliler askeri araca bindirilip geri gönderiliyor Dünya
Lübnan'da yakalanan Suriyeliler askeri araca bindirilip geri gönderiliyor