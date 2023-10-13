Havalimanında 963 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'da narkotik polisi tarafından havalimanında 963 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Çarşamba Havalimanında yaptıkları operasyonda 963 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.