Havalimanında bavulu açan polisler ilk defa karşılaştı. K9 köpeği buldu olanlar oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Havalimanında bavulu açan polisler ilk defa karşılaştı. K9 köpeği buldu olanlar oldu
ABD’deki havalimanında K9 köpeğinin şüphelenmesi üzerine polislerin kontrol ettiği bir bavuldan çıkanlar herkesi şoke etti.

ABD’nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston şehrinde bulunan Logan Uluslararası Havalimanı'nda yapılan rutin kontrollerde gümrük görevlileri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) ABD'ye giden bir yolcunun bavulunda maymun kalıntıları olduğunu tespit etti.

ABD Gümrük ve Sınır Koruması tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Ocak'ta yaşanan olayda 4 maymuna ait kalıntıların özel eğitimli K9 köpeği Buddey sayesinde bulunduğu bildirildi.

Havalimanı yetkilileri, kimliğini paylaşmadıkları yolcunun KDC'ye seyahatinin ardından Paris aktarmalı bir uçuşla ABD'ye döndüğünü söyledi.

Yolcunun ilk ifadesinde, bavulunda kurutulmuş balık olduğunu söylediği fakat daha sonra yapılan incelemelerde çantada toplamda 4 kilogram ağırlığında maymun cesedi bulunduğu belirtildi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruması Sözcüsü Ryan Bissette, yolcunun daha sonra maymunları yemek için yanında getirdiğini söylediğini belirtti.

Bissette, Ebola gibi salgın hastalıklara yol açabileceği nedeniyle yaban hayvanı etlerinin ülkeye girişinin yasak olduğunu hatırlatırken, maymun cesetlerinin ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri tarafından imha edileceğini söyledi.

Yolcu hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı bildirilirken tüm valizlerine el konulduğu açıklandı.

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